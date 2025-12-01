Der Mann mit den SchafszähnenJetzt kostenlos streamen
Verborgen im Eis: Geheimnisse aus der Vergangenheit
Folge 10: Der Mann mit den Schafszähnen
40 Min.Folge vom 28.12.2025Ab 6
Unter den Eisschichten unseres Planeten liegen Mysterien verborgen: Auf einer Insel bei Schweden machen Forscher eine unheimliche Entdeckung. Und: Im Permafrost begraben liegt ein gut erhaltenes Mammut-Junges.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verborgen im Eis: Geheimnisse aus der Vergangenheit
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reise, Mystery
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© BOAT ROCKER RIGHTS, Inc.