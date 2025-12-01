Verborgen im Eis: Geheimnisse aus der Vergangenheit
Folge 3: Das falsche Grab
40 Min.Folge vom 28.12.2025Ab 12
Am Fuß des Mendel-Gletschers in Kalifornien finden Kletterer gefrorene menschliche Überreste. Es soll sich um einen US-Soldaten handeln, der im Zweiten Weltkrieg ums Leben kam, doch die Prüfung seiner Identität erweist sich als schwierig.
