Verborgen im Eis: Geheimnisse aus der Vergangenheit
Folge 2: Horror im Ural
40 Min.Folge vom 28.12.2025Ab 12
Unter den Eisschichten unseres Planeten liegen Mysterien verborgen. Heute soll das Rätsel um den Tod mehrerer Bergsteiger in Russland gelüftet werden. Außerdem finden russische Forscher eine merkwürdige Anordnung von Knochen im Eis.
Genre:Dokumentation, Reise, Mystery
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BOAT ROCKER RIGHTS, Inc.