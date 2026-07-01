Der Fluch von WaigatschJetzt kostenlos streamen
Verborgen im Eis: Geheimnisse aus der Vergangenheit
Folge 9: Der Fluch von Waigatsch
40 Min.Folge vom 09.07.2026Ab 12
Unter den Eisschichten unseres Planeten liegen Mysterien verborgen: Wissenschaftler finden die Überreste einer uralten Behausung - begraben unter dicken Eisschichten. Und: Die Nordlichter scheinen sonderbare Geräusche von sich zu geben.
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Alle Staffeln im Überblick
Verborgen im Eis: Geheimnisse aus der Vergangenheit
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reise, Mystery
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: BOAT ROCKER RIGHTS, Inc.