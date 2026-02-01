Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verborgen im Sand - Geheimnisse der Vergangenheit

Der mysteriöse Friedhof von Fayyum

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 2vom 14.02.2026
Der mysteriöse Friedhof von Fayyum

Der mysteriöse Friedhof von FayyumJetzt kostenlos streamen

Verborgen im Sand - Geheimnisse der Vergangenheit

Folge 2: Der mysteriöse Friedhof von Fayyum

41 Min.Folge vom 14.02.2026Ab 12

Im Fayyum-Becken in der ägyptischen Wüste entdeckt man rätselhafte Mumien, die nicht den traditionellen Bestattungsriten des Alten Ägyptens gemäß beigesetzt wurden. In einer Kiesgrube im französischen Marliens stößt man auf einen mysteriösen Wall in Form einer Schleife und mehrere Urnen aus der Bronzezeit.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Verborgen im Sand - Geheimnisse der Vergangenheit
Kabel Eins Doku
Verborgen im Sand - Geheimnisse der Vergangenheit

Verborgen im Sand - Geheimnisse der Vergangenheit

Alle 2 Staffeln und Folgen