Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 8vom 07.03.2026
Folge 8: Das Schicksal der "Lady be Good"

41 Min.Folge vom 07.03.2026Ab 12

Ein Flugzeugwrack in der libyschen Wüste sorgt für Aufsehen. Wie gelangte die Maschine aus dem zweiten Weltkrieg an diesen unwirtlichen Ort, und wo ist die Besatzung? In der Stätte von Göbekli Tepe werden zahlreiche V-förmige Symbole entdeckt. Handelt es sich um die Urform eines Kalenders? Am Tempelberg in Jerusalem wird ein uralter Schrein freigelegt.

