Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verborgen im Sand - Geheimnisse der Vergangenheit

Die schreiende Mumie

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 7vom 07.03.2026
Die schreiende Mumie

Die schreiende MumieJetzt kostenlos streamen

Verborgen im Sand - Geheimnisse der Vergangenheit

Folge 7: Die schreiende Mumie

41 Min.Folge vom 07.03.2026Ab 12

Als ein britisch-irakisches Archäologen-Team Drohnenaufnahmen sichtet, stößt es auf etwas Unerwartetes. Offenbar befindet sich direkt unter der Erdoberfläche eine Art Palastkomplex. In Saudi-Arabien wird ein Ausgrabungsteam auf eine ungewöhnliche Struktur aufmerksam, die aus dem Sand ragt. Könnte es sich um eine Festung handeln?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Verborgen im Sand - Geheimnisse der Vergangenheit
Kabel Eins Doku
Verborgen im Sand - Geheimnisse der Vergangenheit

Verborgen im Sand - Geheimnisse der Vergangenheit

Alle 2 Staffeln und Folgen