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Verborgen im Sand - Geheimnisse der Vergangenheit

Extremer Asketismus

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 3vom 21.02.2026
Extremer Asketismus

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Verborgen im Sand - Geheimnisse der Vergangenheit

Folge 3: Extremer Asketismus

41 Min.Folge vom 21.02.2026Ab 12

In Israel machen Archäologen einen interessanten Fund - in einer Grabstätte befinden sich menschliche Überreste mit schweren Eisenringen an Armen und Beinen. Zeigen sie eine frühe Form des Asketismus? In der Syrischen Wüste wird ein Steinkreis entdeckt, der Hinweise auf eine prähistorische Jagdmethode liefern könnte.

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