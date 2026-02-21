Verborgen im Sand - Geheimnisse der Vergangenheit
Folge 3: Extremer Asketismus
41 Min.Folge vom 21.02.2026Ab 12
In Israel machen Archäologen einen interessanten Fund - in einer Grabstätte befinden sich menschliche Überreste mit schweren Eisenringen an Armen und Beinen. Zeigen sie eine frühe Form des Asketismus? In der Syrischen Wüste wird ein Steinkreis entdeckt, der Hinweise auf eine prähistorische Jagdmethode liefern könnte.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Verborgen im Sand - Geheimnisse der Vergangenheit
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reise, Dokumentation
Produktion:CA, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Banijay Rights Limited