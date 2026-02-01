Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verborgen im Sand - Geheimnisse der Vergangenheit

Der Fischer in der Wüste

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 5vom 28.02.2026
Der Fischer in der Wüste

Der Fischer in der WüsteJetzt kostenlos streamen

Verborgen im Sand - Geheimnisse der Vergangenheit

Folge 5: Der Fischer in der Wüste

41 Min.Folge vom 28.02.2026Ab 12

In der chilenischen Atacama-Wüste wird das Skelett eines Mannes mit tödlichen Verletzungen entdeckt, doch alles weist darauf hin, dass er ein einfacher Fischer war. In Ägypten stoßen Archäologen auf die Ruinen einer legendären verschollenen Stadt. Im chinesischen Tarimbecken werden zahlreiche Mumien entdeckt, deren Herkunft Rätsel aufgibt.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Verborgen im Sand - Geheimnisse der Vergangenheit
Kabel Eins Doku
Verborgen im Sand - Geheimnisse der Vergangenheit

Verborgen im Sand - Geheimnisse der Vergangenheit

Alle 2 Staffeln und Folgen