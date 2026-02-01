Der Fischer in der WüsteJetzt kostenlos streamen
Verborgen im Sand - Geheimnisse der Vergangenheit
Folge 5: Der Fischer in der Wüste
41 Min.Folge vom 28.02.2026Ab 12
In der chilenischen Atacama-Wüste wird das Skelett eines Mannes mit tödlichen Verletzungen entdeckt, doch alles weist darauf hin, dass er ein einfacher Fischer war. In Ägypten stoßen Archäologen auf die Ruinen einer legendären verschollenen Stadt. Im chinesischen Tarimbecken werden zahlreiche Mumien entdeckt, deren Herkunft Rätsel aufgibt.
Genre:Dokumentation
Produktion:CA, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Banijay Rights Limited