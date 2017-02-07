Staffel 7Folge 2vom 07.02.2017
Fliegende FischeJetzt kostenlos streamen
Verdächtig
Folge 2: Fliegende Fische
23 Min.Folge vom 07.02.2017Ab 12
Der Hamburger Hafen ist mit seinen zahlreichen Kneipen und Restaurants eine Attraktion. Fischrestaurant-Besitzerin Frauke Bruns glaubt, dass ihr Mann Dennis eine Affäre mit der neuen Kellnerin Katja hat. Regelmäßig steckt er ihr kleine Briefchen zu. Dennis streitet alles ab, benimmt sich aber in letzter Zeit äußerst merkwürdig. Auch kommt er immer häufiger erst nachts nach Hause. Die Ermittler der Hafen-Detektei sollen herausfinden, was Dennis hinter Fraukes Rücken treibt.
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Genre:Krimi, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Sat.1