Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Verdächtig

SAT.1Staffel 7Folge 2vom 07.02.2017
Fliegende Fische

Fliegende FischeJetzt kostenlos streamen

Verdächtig

Folge 2: Fliegende Fische

23 Min.Folge vom 07.02.2017Ab 12

Der Hamburger Hafen ist mit seinen zahlreichen Kneipen und Restaurants eine Attraktion. Fischrestaurant-Besitzerin Frauke Bruns glaubt, dass ihr Mann Dennis eine Affäre mit der neuen Kellnerin Katja hat. Regelmäßig steckt er ihr kleine Briefchen zu. Dennis streitet alles ab, benimmt sich aber in letzter Zeit äußerst merkwürdig. Auch kommt er immer häufiger erst nachts nach Hause. Die Ermittler der Hafen-Detektei sollen herausfinden, was Dennis hinter Fraukes Rücken treibt.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Verdächtig
SAT.1

Verdächtig

Alle 7 Staffeln und Folgen