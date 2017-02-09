Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Verdächtig

SAT.1Staffel 7Folge 4vom 09.02.2017
Container-Piraten

Container-PiratenJetzt kostenlos streamen

Verdächtig

Folge 4: Container-Piraten

24 Min.Folge vom 09.02.2017Ab 12

Hamburg, der drittgrößte Containerhafen in Europa. Auf einem Speditionsgelände im Hafen wird abends ein Container ausgeraubt - und das nicht zum ersten Mal. Speditionschef Heiner Oschmann beschuldigt die Wachfrau Biggi Wohlleben für die Vorfälle verantwortlich zu sein und kündigt ihr fristlos. Biggi will mit Hilfe der Hafen-Detektei ihre Unschuld beweisen. Wer will ihr schaden? Vielleicht ihr Kollege Ben Preinesberger, den sie kürzlich hat abblitzen lassen?

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Verdächtig
SAT.1

Verdächtig

Alle 7 Staffeln und Folgen