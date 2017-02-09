Staffel 7Folge 4vom 09.02.2017
Container-PiratenJetzt kostenlos streamen
Verdächtig
Folge 4: Container-Piraten
24 Min.Folge vom 09.02.2017Ab 12
Hamburg, der drittgrößte Containerhafen in Europa. Auf einem Speditionsgelände im Hafen wird abends ein Container ausgeraubt - und das nicht zum ersten Mal. Speditionschef Heiner Oschmann beschuldigt die Wachfrau Biggi Wohlleben für die Vorfälle verantwortlich zu sein und kündigt ihr fristlos. Biggi will mit Hilfe der Hafen-Detektei ihre Unschuld beweisen. Wer will ihr schaden? Vielleicht ihr Kollege Ben Preinesberger, den sie kürzlich hat abblitzen lassen?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verdächtig
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1