Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Verdächtig

SAT.1Staffel 7Folge 5vom 10.02.2017
Filmriss

FilmrissJetzt kostenlos streamen

Verdächtig

Folge 5: Filmriss

24 Min.Folge vom 10.02.2017Ab 12

Reeder Karsten Witschorek findet Barkassen-Kapitän Sebastian Krause völlig weggetreten auf einem seiner Elb-Schiffe. Am Steuerrad ist eine leicht bekleidete Blondine festgekettet. Kapitän Krause wird fristlos entlassen und auch seine Frau Mareike will nichts mehr von ihrem vermeintlich untreuen Ehemann wissen. Der kann sich an nichts erinnern. Die Ermittler der Hafen-Detektei schließen nicht aus, dass der Barkassen-Kapitän in eine Falle gelockt wurde.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Verdächtig
SAT.1

Verdächtig

Alle 7 Staffeln und Folgen