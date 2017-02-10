Staffel 7Folge 5vom 10.02.2017
Verdächtig
Folge 5: Filmriss
24 Min.Folge vom 10.02.2017Ab 12
Reeder Karsten Witschorek findet Barkassen-Kapitän Sebastian Krause völlig weggetreten auf einem seiner Elb-Schiffe. Am Steuerrad ist eine leicht bekleidete Blondine festgekettet. Kapitän Krause wird fristlos entlassen und auch seine Frau Mareike will nichts mehr von ihrem vermeintlich untreuen Ehemann wissen. Der kann sich an nichts erinnern. Die Ermittler der Hafen-Detektei schließen nicht aus, dass der Barkassen-Kapitän in eine Falle gelockt wurde.
