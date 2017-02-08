Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 7Folge 3vom 08.02.2017
Auf der Reeperbahn

Folge 3: Auf der Reeperbahn

22 Min.Folge vom 08.02.2017Ab 12

Die Reeperbahn ist Dreh- und Angelpunkt des Hamburger Nachtlebens in St. Pauli. Am frühen Morgen wird der Taxifahrer Sascha Feilke mitten auf der Reeperbahn vor den Augen seiner Frau Tina bedroht und niedergeschlagen. Er beteuert nicht zu wissen, wer die beiden finsteren Gestalten waren. Doch Tina glaubt nicht an einen Zufall. Der Detektiv Fabian und seine Asistentin Rieke beschatten Sascha und landen schließlich im Rotlicht-Milieu.

