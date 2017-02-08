Staffel 7Folge 3vom 08.02.2017
Verdächtig
Folge 3: Auf der Reeperbahn
22 Min.Folge vom 08.02.2017Ab 12
Die Reeperbahn ist Dreh- und Angelpunkt des Hamburger Nachtlebens in St. Pauli. Am frühen Morgen wird der Taxifahrer Sascha Feilke mitten auf der Reeperbahn vor den Augen seiner Frau Tina bedroht und niedergeschlagen. Er beteuert nicht zu wissen, wer die beiden finsteren Gestalten waren. Doch Tina glaubt nicht an einen Zufall. Der Detektiv Fabian und seine Asistentin Rieke beschatten Sascha und landen schließlich im Rotlicht-Milieu.
Verdächtig
Genre:Krimi, Reality
Altersfreigabe:
12