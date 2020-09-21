Verliebt in Berlin II
Folge 103: Episode 103
22 Min.Folge vom 21.09.2020Ab 12
Hannah glaubt an Brunos Unschuld, aber er reagiert sauer, als sie ihn auffordert, zur Polizei zu gehen. Er versteht das als Zeichen ihres Misstrauens und flieht zu Kim - entsetzt muss er feststellen, dass sie ihn fallen lässt und nicht mit einem Verdächtigen gesehen werden will. Hugo hat nach wie vor an Sophies ausgesprochener Kündigung zu knabbern und rechnet damit, bald gefeuert zu werden.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin II
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika