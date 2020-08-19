Verliebt in Berlin II
Folge 10: Episode 10
22 Min.Folge vom 19.08.2020Ab 12
Bruno ist von Noras Kuss angenehm überrascht, die jedoch stellt klar, dass der Kuss nur die Begleichung ihrer Wettschuld sei, mehr nicht. Auch im Job läuft es für Bruno nicht so wie erhofft: Von Sophie, Nora und Hugo wegen seiner mangelnden Qualifikationen gerügt, kommen ihm pragmatische wie moralische Bedenken, ob Bernd wirklich mit dem Job bei Kerima zu beeindrucken sei.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin II
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika