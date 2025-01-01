Verliebt in Berlin II
Folge 20: Episode 20
22 Min.Ab 12
Bruno genießt sein Glück mit seinem wiedergewonnenen Vater. Unterdessen lehnt Nora Friedrichs Bitte, Paolo auszuhorchen, ab. Bruno verspricht Friedrich, sie umzustimmen. Auf einem gemeinsamen Ausflug erfährt er, dass es ein Geheimnis um Paolo und Nora gibt, von dem sie jedoch nichts Konkretes erzählen will ... Bernd und Helga machen wieder einen ersten Schritt aufeinander zu .
Verliebt in Berlin II
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika