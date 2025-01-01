Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin II

Episode 20

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 20
Episode 20

Verliebt in Berlin II

Folge 20: Episode 20

22 Min.Ab 12

Bruno genießt sein Glück mit seinem wiedergewonnenen Vater. Unterdessen lehnt Nora Friedrichs Bitte, Paolo auszuhorchen, ab. Bruno verspricht Friedrich, sie umzustimmen. Auf einem gemeinsamen Ausflug erfährt er, dass es ein Geheimnis um Paolo und Nora gibt, von dem sie jedoch nichts Konkretes erzählen will ... Bernd und Helga machen wieder einen ersten Schritt aufeinander zu .

