Verliebt in Berlin II
Folge 11: Episode 11
22 Min.Ab 12
Nora wird von Sophie für Brunos Versagen bei der Erstellung einer Stofflieferantenliste verantwortlich gemacht. Auch Hugo gibt ihr komplizierte Aufgaben. Sie zerreißt sich, um alles richtig zu machen, und will sowohl die Liste neu erstellen als auch den komplizierten Schnitt für Hugo entwerfen. Mit vollem Elan geht sie an die Arbeit, doch was zu viel ist, ist zu viel.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin II
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH