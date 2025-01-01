Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin II

Episode 12

Staffel 1Folge 12
Folge 12: Episode 12

22 Min.Ab 12

Als Bruno nach dem Vormittag mit Bernd verspätet zur Arbeit kommt, empfängt ihn Nora mit harschen Vorwürfen, die er scheinbar gleichmütig an sich abtropfen lässt. Dennoch nagt ihre Frage in ihm, ob ihm überhaupt etwas wichtig ist. Er kommt zu dem Schluss, dass er seinen leiblichen Vater doch besser kennen lernen will und vielleicht ein Teil der Plenskes sein möchte.

