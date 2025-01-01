Verliebt in Berlin II
Folge 115: Episode 115
22 Min.Ab 12
Glücklich über Hugos Zusage, machen sich Hannah und Bruno ans Werk und entwerfen einen exklusiven Schuh. Derweil wird Kim durch einen Brief von Paolo dermaßen gerührt, dass sie ihre Trennung noch einmal ernsthaft in Frage stellt. Jürgen entdeckt auf Hannahs Handyfoto einen Gewehrkolben im Anschlag. Sie will mit dem Beweismaterial sofort zur Polizei gehen ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika