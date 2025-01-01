Verliebt in Berlin II
Folge 3: Episode 3
24 Min.Ab 12
Bruno redet sich Helga gegenüber aus der misslichen Lage heraus. Er ist erleichtert, als Bernd sich für ihn einsetzt, und will sein Bestes geben, als er mit Bernd Friedrichs Büro tapeziert. Nora unternimmt derweil einen zweiten Anlauf, Hugo für ihre Arbeiten zu interessieren, doch leider kreuzt Bruno im alles entscheidenden Moment auf.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin II
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika