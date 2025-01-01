Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin II

Episode 7

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 7
Episode 7

Episode 7Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin II

Folge 7: Episode 7

22 Min.Ab 12

Bruno findet Zuflucht bei Jürgen, dem er die Wahrheit über seine Herkunft erzählt. Der vermutet, dass Bernd erst den Schock verarbeiten muss und dann umso herzlicher seinen verlorenen Sohn an die Brust drücken wird. Bernd hat inzwischen einen Brief gefunden, der ihn vermeintlich von seiner Vaterschaft freispricht.

