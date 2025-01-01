Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin II

Episode 117

SAT.1 emotions
Staffel 1
Folge 117
Episode 117

Folge 117: Episode 117

22 Min.
Ab 12

Hannah wirft Kim vor, ihrer Verantwortung bei Kerima nicht gerecht zu werden und Hugo letztlich verraten zu haben. Kim sucht ihn auf, um sich selbst zu beweisen, dass Hannah unrecht hat. Doch im Gespräch mit ihm merkt sie, wie sehr sie sich entfremdet haben. Kim wird bewusst, wie einsam sie zwischen den Fronten steht ...

