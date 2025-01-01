Verliebt in Berlin II
Folge 128: Episode 128
22 Min.Ab 12
Hannah kann nicht glauben, dass Bruno hinter ihrem Rücken einen Deal mit Sophie eingefädelt hat. Als sie auch noch erfährt, dass er sich auf einem Helikopter-Rundflug mit Kim befindet, während sie arbeitet, platzt ihr der Kragen, und sie pfeift den glücklich zurückkehrenden Bruno zusammen ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika