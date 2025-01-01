Zum Inhalt springenBarrierefrei
Episode 128

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 128
Episode 128

Folge 128: Episode 128

22 Min.Ab 12

Hannah kann nicht glauben, dass Bruno hinter ihrem Rücken einen Deal mit Sophie eingefädelt hat. Als sie auch noch erfährt, dass er sich auf einem Helikopter-Rundflug mit Kim befindet, während sie arbeitet, platzt ihr der Kragen, und sie pfeift den glücklich zurückkehrenden Bruno zusammen ...

