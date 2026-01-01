Verliebt in Berlin II
Folge 134: Episode 134
22 Min.Ab 12
Nach Brunos Rückkehr aus Kahlene hört Hannah, wie begeistert Bruno von der "veränderten" Kim berichtet. Aber als sich Kim, kaum, dass sie wieder bei Kerima sind, wie ausgewechselt zeigt, tut Bruno Kims Verhalten vor Hannah als Unsicherheit ab. Doch Kim stellt ihr Auftreten in Kahlene ganz klar als strategisches Kalkül dar. Bruno glaubt seinen Ohren nicht zu trauen und zeigt ihr die kalte Schulter.
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH