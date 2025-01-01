Verliebt in Berlin II
Folge 145: Episode 145
21 Min.Ab 12
Hannah und Jürgen machen sich Sorgen um Bruno, der, nach dem Ruin aller bisher gefertigten Schuhe, wie besessen die komplette Kollektion an einem Tag nochmals herstellen will. Als er selbst nahe daran ist aufzugeben, erscheint wie durch ein Wunder sein alter Meister Pöhnke ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika