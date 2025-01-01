Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin II

Episode 151

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 151
Episode 151

Verliebt in Berlin II

Folge 151: Episode 151

23 Min.Ab 12

Hannah bekommt am Krankenbett Besuch von ihrer Mutter Peggy, die schnell merkt, dass ihre Tochter für Bruno mehr als nur Freundschaft empfindet. Hannah fasst, motiviert von ihrer Mutter, den Entschluss, für ihre Liebe zu kämpfen ... Währenddessen wird Brunos Liebeserklärung an Kim von Hugos Kündigung überschattet ...

