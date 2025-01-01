Verliebt in Berlin II
Folge 172: Episode 172
22 Min.Ab 12
Hannah will ihren Liebeskummer in Arbeit ersticken, um Bruno aus dem Weg zu gehen. Obwohl sich Bruno seiner Gefühle für Kim sicher glaubt, rufen Jürgens Worte ihm die schönen Momente mit Hannah in Erinnerung. Als Kim auftaucht, um ihn für ein Geschäftsessen abzuholen, geht Hannah davon aus, sofort wieder abgemeldet zu sein. Umso überraschter ist sie, als Bruno zu ihren Gunsten Kim versetzt ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika