Verliebt in Berlin II
Folge 178: Episode 178
22 Min.Folge vom 11.11.2020Ab 12
Hannah schlägt Brunos Hilfe aus. Als sie versucht, ihren Job zurückzubekommen, überspannt Kim den Bogen und will Hannah - wegen der Schlägerei - zu einer demütigen Geste zwingen. Als Bruno davon Wind bekommt, erneuert er sein Freundschafts- und Hilfsangebot, doch Hannah ist zu stolz, sich von dem Mann, der ihr das Herz gebrochen hat, helfen zu lassen ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika