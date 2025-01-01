Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin II

Episode 205

SAT.1 emotions
Staffel 1
Folge 205
Episode 205

Episode 205Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin II

Folge 205: Episode 205

22 Min.
Ab 12

Hannah will, dass ihr Opfer für das Projekt nicht umsonst war und sorgt sich aus der Ferne um die erfolgreiche Umsetzung ihres Designs. Als Bruno gewinnt, führt ihr Vater Hannah vor Augen, dass ihr moralischer Sieg in Wahrheit eine Niederlage ist ... Hugo jubelt, weil es einen Musikproduzenten gibt, der eine CD mit ihm aufnehmen will. Aber Lotte erkennt, dass der Vertragsentwurf unseriös ist ...

