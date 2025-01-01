Verliebt in Berlin II
Folge 209: Episode 209
21 Min.Ab 12
Hannah geht auf Peggy zu, um sich mit ihr auszusprechen, doch die Verständigung misslingt. Während Peggy sich als schlechte Mutter fühlt, vergräbt sich Hannah in ihrer Arbeit. Als sie dennoch mit Bruno in das Nagelstudio geht, kommt sie gerade rechtzeitig, um Peggy aufzufangen, die vor dem Scherbenhaufen ihres Lebens steht ...
