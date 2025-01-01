Verliebt in Berlin II
Folge 226: Episode 226
23 Min.Ab 12
Hannah schreckt zurück, als Jan ihre Beziehung forcieren will: Noch kann sie seine Gefühle nicht annehmen und erwidern. Aber als Peggy sie auffordert, Bruno endlich hinter sich zu lassen und dem Neuen eine Chance zu geben, will sie ernsthaft versuchen, über ihren Schatten zu springen ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika