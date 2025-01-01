Verliebt in Berlin II
Folge 227: Episode 227
22 Min.Ab 12
Hannah erkennt, dass sie reinen Tisch machen muss: Demonstrativ wünscht sie Bruno alles Gute für sein Leben mit Kim und will ihn endlich hinter sich lassen. Aber Helga macht ihr eine absurde Mitteilung über Bruno ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin II
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika