Verliebt in Berlin II
Folge 256: Episode 256
23 Min.Ab 12
Hannah ist berührt, dass Bruno sich nicht von Kim erpressen lässt und will ihm beistehen, eine einvernehmliche Lösung zu finden. Doch als Kim ihre Drohung verstärkt, muss Bruno befürchten, dass seinem Kind das gleiche Schicksal widerfährt wie ihm.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika