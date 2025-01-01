Verliebt in Berlin II
Folge 258: Episode 258
23 Min.Ab 12
Bruno begreift, warum Hannah so abrupt Schluss gemacht hat. Da Hannah keine Annäherung zulässt, versucht er sich in die Rolle des Familienvaters zu denken. Als Hannah Zeugin von Kims unveränderter Berechnung und Lieblosigkeit wird, macht sie sich bittere Vorwürfe, Bruno offenen Auges ins Unglück gestürzt zu haben. Doch dann beobachtet sie, wie Bruno und Kim sich offenbar wieder annähern ...
