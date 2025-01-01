Verliebt in Berlin II
Folge 52: Episode 52
21 Min.Ab 12
Bruno gibt vor, einen ausgeklügelten Plan zu verfolgen, um Bernd vorerst die Sorgen zu nehmen. Nora ist enttäuscht von Sven, der ihr nicht glauben will, dass Paolo bis ins Mark böse ist. Bruno hingegen versteht Noras Entscheidung, kann sie aber nicht von seinem Alternativ-Plan überzeugen, in die Offensive zu gehen.
Verliebt in Berlin II
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
12
