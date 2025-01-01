Verliebt in Berlin II
Folge 60: Episode 60
21 Min.Ab 12
Bruno und Nora können ihren Kuss vor Sven überspielen. Bruno hat keine Lust mehr auf das Liebespaar-Spiel mit Doreen. Als Nora mitbekommt, wie Doreen die Verlassene mimt, gibt sie erschrocken ihr wohl gehütetes Geheimnis preis und stellt die Harmlosigkeit des Kusses klar! Bruno erfährt unterdessen, dass die Fusion unanfechtbar ist ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika