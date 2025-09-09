Verliebt in Berlin II
Folge 73: Episode 73
21 Min.Folge vom 09.09.2025Ab 12
Bruno erkennt, dass er fehl am Platz ist, als er dem aufkeimenden Streit zwischen Nora und Sven beiwohnt. Er zieht sich nach Göberitz zurück und versucht, nicht mehr an sie zu denken. Nora versucht derweil, Svens Vertrauen in sie zurückzugewinnen, indem sie ihn doch noch zu dem für ihren Mann sehr bedeutenden Clubabend begleitet.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH