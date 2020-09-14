Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin II

Episode 85

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 85vom 14.09.2020
Folge 85: Episode 85

21 Min.Folge vom 14.09.2020Ab 12

Bruno ist traurig, dass Nora nach Italien zu ihrer Familie geht, aber er weiß, dass sie diesen Schritt tun muss. Vergeblich bemühen sich Bruno und Friedrich, einen passenden Ersatz in der Firma zu finden. Ebenso Sophie, die hofft, einen Designer einsetzen zu können, der auf ihrer und Paolos Seite steht, aber Nora so kurzfristig zu ersetzen, scheint unmöglich.

SAT.1 emotions
