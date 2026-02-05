Verscharrt in der WüsteJetzt kostenlos streamen
Folge 11: Verscharrt in der Wüste
41 Min.Folge vom 05.02.2026Ab 12
Als ein Vater aus Texas spurlos verschwindet, starten Ermittler eine internationale Fahndung. Sie decken eine düstere Verschwörung auf, und die Suche nach dem Mörder führt sie tief in die Chihuahua-Wüste.
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH