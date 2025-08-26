Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Tod im Eis

Kabel Eins DokuStaffel 5Folge 15vom 26.08.2025
Tod im Eis

Tod im EisJetzt kostenlos streamen

Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Folge 15: Tod im Eis

82 Min.Folge vom 26.08.2025Ab 12

Archäologen legen ein Grab in Schweden frei und sind erstaunt, wie viele Menschen dort bestattet wurden. Forscher können darin einen Erreger nachweisen, der auch später noch Angst und Schrecken verbreitete. Auf dem Ätna stoßen italienische Bergretter auf einen Leichnam, der tief in einer der zahlreichen Höhlen verborgen ist. Das Erstaunliche: Der Mann trug Hemd und Krawatte.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Kabel Eins Doku
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Alle 5 Staffeln und Folgen