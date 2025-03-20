Dieb, Mörder, Flugzeugentführer?Jetzt ohne Werbung streamen
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Folge 7: Dieb, Mörder, Flugzeugentführer?
41 Min.Folge vom 20.03.2025Ab 12
Ein Witwer verschwindet aus seinem Haus in Südkalifornien. Die Ermittlungen sind weitreichend und überschreiten die Landesgrenzen. Sie stehen ebenfalls in Verbindung mit dem famosen Flugzeugentführer D.B. Cooper.
Alle Staffeln im Überblick
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH