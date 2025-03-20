Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Kabel Eins DokuStaffel 5Folge 7vom 20.03.2025
Folge 7: Dieb, Mörder, Flugzeugentführer?

41 Min.Folge vom 20.03.2025Ab 12

Ein Witwer verschwindet aus seinem Haus in Südkalifornien. Die Ermittlungen sind weitreichend und überschreiten die Landesgrenzen. Sie stehen ebenfalls in Verbindung mit dem famosen Flugzeugentführer D.B. Cooper.

Kabel Eins Doku
