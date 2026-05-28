Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Folge 6: Die Maklermasche
40 Min.Folge vom 28.05.2026Ab 12
Ein Immobilienmakler verschwindet spurlos nach einem Kundentermin in der Wüste von Arizona. Die Ermittler stoßen auf gefälschte Namen und mysteriöse Kreditkartenabrechnungen. Als Taubenjäger Monate später menschliche Überreste in einem flachen Grab entdecken, nimmt der Fall eine dramatische Wendung.
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Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: NBC UNIVERSAL International GmbH