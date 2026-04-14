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Vinnie Jones in the Country

Im Kaufrausch

HGTVFolge vom 14.04.2026
Im Kaufrausch

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Vinnie Jones in the Country

Folge vom 14.04.2026: Im Kaufrausch

45 Min.Folge vom 14.04.2026Ab 6

Während die Bauarbeiten endlich Fahrt aufnehmen, sorgt Wobblys Urlaub für zusätzliche Belastung. Vinnie lässt sich von Dachsen ablenken, ein Igel bringt unerwartete Probleme – und ein selbstgemachter Sirup endet im Desaster. Zwischen Bauchaos und ländlichen Ablenkungen sprechen Emma und Vinnie offen über ihre Nüchternheit und persönliche Herausforderungen.

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