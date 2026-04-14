Vinnie Jones in the Country
Folge vom 14.04.2026: Im Kaufrausch
45 Min.Folge vom 14.04.2026Ab 6
Während die Bauarbeiten endlich Fahrt aufnehmen, sorgt Wobblys Urlaub für zusätzliche Belastung. Vinnie lässt sich von Dachsen ablenken, ein Igel bringt unerwartete Probleme – und ein selbstgemachter Sirup endet im Desaster. Zwischen Bauchaos und ländlichen Ablenkungen sprechen Emma und Vinnie offen über ihre Nüchternheit und persönliche Herausforderungen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Heimwerken
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.