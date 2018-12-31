Ein Atrium spaltet die GemüterJetzt kostenlos streamen
Vintage Home - Die Retro-Traumhäuser
Folge vom 31.12.2018: Ein Atrium spaltet die Gemüter
21 Min.Folge vom 31.12.2018
Ein Haus des einflussreichen Architekten Joseph Eichler aus den 1960er Jahren steht in Orange, Kalifornien, für 745.000 Dollar zum Verkauf. Die Vintage Home-Spezialisten wollen sich diese Rarität nicht durch die Lappen gehen lassen und können den Preis durch Verhandlungsgeschick sogar um 30.000 drücken. Die 160 qm2-Immobilie hat klare, geometrische Linien, ein offenes Wohnkonzept, verglaste Lichthöfe, vier Schlafzimmer und zwei Bäder. Doch um sie in ihren ursprünglichen Zustand zurückzuversetzen, haben Jessie und Tina viel Arbeit vor sich. Vor allem das vordere Atrium, das ein früherer Besitzer stümperhaft geschlossen hat, muss wieder aufgemacht werden.
