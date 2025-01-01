Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 1Folge 11
22 Min.Ab 6

Zwei Frauen mit zwei ähnlichen Schicksalen - doch jede geht anders damit um. Susanne ist nach 23 Ehejahren von ihrem Mann wegen einer anderen Frau verlassen worden. Grace dagegen führte eine glückliche Ehe - bis ihr Mann bei einem Autounfall in Ghana starb. Beide Frauen müssen jetzt Geld verdienen, Kindererziehung und Haushalt alleine meistern.

