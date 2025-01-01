Zum Inhalt springenBarrierefrei
Landei trifft Großstadtgöre

We are Family! So lebt Deutschland.

Folge 19: Landei trifft Großstadtgöre

24 Min.

Stefanie Gerken hat seit ihrer Kindheit einen Traum: Die Krankenschwester aus Frankfurt am Main will auf dem Land leben. Über eine Partnerschaftsagentur lernte die 25-Jährige den Landwirt Christian Dreyer kennen. Die beiden wollen nun heiraten - dafür muss Stefanie ihr bisheriges Leben in der Stadt aufgeben, denn sie zieht zu ihrem Verlobten und seinen Eltern in ein kleines Dorf.

