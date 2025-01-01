We are Family! So lebt Deutschland.
Folge 15: Die Pommes-Familie
22 Min.Ab 6
Die Pommes-Familie - Drei Generationen und ein Schlemmerimbiss: Einer für alle und alle füreinander - das ist das Motto bei Familie Suchan aus Hagen. Während Jessica Suchan mit ihrem Mann den Schlemmerimbiss schmeißt, hilft Opa Bernd bei der Erziehung seiner beiden Enkel aus. Und dann gibt es noch eine Vermählung: Die ganze Familie hat zusammengelegt, um dem Brautpaar eine Hochzeit in weiß zu ermöglichen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
We are Family! So lebt Deutschland.
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Reality
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben