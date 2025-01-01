Staffel 1Folge 6
Folge 6: Die Patchworkfamilie
22 Min.Ab 6
Wo lebt es sich in Deutschland am Besten? Diesmal: Die Patchwork-Familie - Elterneinsatz für Familie Schwarm aus Dinslaken bei Münster.
Genre:Dokusoap, Reality
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben