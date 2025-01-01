Staffel 1Folge 9
Und überall lauert der TodJetzt kostenlos streamen
We are Family! So lebt Deutschland.
Folge 9: Und überall lauert der Tod
21 Min.Ab 6
Alexandra und Wolfgang haben sehr Nerven aufreibende Berufe: Die 32-Jährige arbeitet als Krankenschwester auf einer Neugeborenen-Intensivstation. Ihr Mann ist Dienstgruppenleiter bei der Polizei. Für beide gehört Leid und Tod zum Alltag. Ihren Ausgleich finden die Eltern in ihrem trauten Heim mit ihren zuckersüßen kleinen Jungs - den Zwillingen Felix und Nils und Nesthäkchen Til.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
We are Family! So lebt Deutschland.
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Reality
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben