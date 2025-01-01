We are Family! So lebt Deutschland.
Folge 80: Papa spielt Hausmann
22 Min.
Familie Haberger aus Hamburg will so nicht mehr weiter machen: Mutter Masha arbeitet als Musical-Darstellerin in der Schweiz. Vater Timmy kümmert sich um die Söhne Paul und Anatol. Doch die drei Männer vermissen ihre Frau. Daher nimmt Masha jetzt an einem Casting für Musical-Rollen in Hamburg Teil, und "We are Family" ist dabei ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
We are Family! So lebt Deutschland.
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Reality
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSieben